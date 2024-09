Polaris Dawn: Η ιστορική αποστολή της SpaceX επέστρεψε στη Γη – Δείτε βίντεο

Η αποστολή Polaris Dawn της SpaceX ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαστημική της αποστολή, με το πλήρωμα να επιστρέφει στη Γη μετά από πέντε ημέρες που βρισκόταν σε τροχιά, περιλαμβάνοντας την πρώτη εμπορική εξόρμηση στο διάστημα. Το πλήρωμα προσγειώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, κοντά στη Φλόριντα, ολοκληρώνοντας μια αποστολή που έγραψε ιστορία.

Η συγκεκριμένη διαστημική αποστολή δεν ήταν μόνο η πρώτη που περιλάμβανε έναν «ιδιωτικό διαστημικό περίπατο», αλλά και η αποστολή που έφερε το πλήρωμά της στο υψηλότερο ύψος από οποιονδήποτε άλλον από την εποχή των αποστολών της NASA στο φεγγάρι. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τζάρεντ Αϊζάκμαν, επικεφαλής της αποστολής, επέστρεψε στη Γη με την ομάδα του, αφού νωρίτερα είχαν φτάσει σε υψόμετρο 1.408 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και το τηλεσκόπιο Χαμπλ.

Η κάψουλα της SpaceX προσγειώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, σε μια νέα τοποθεσία που δεν είχε επιλεγεί προηγουμένως από την SpaceX. Το γεγονός αυτό γιορτάστηκε στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στην Καλιφόρνια, καθώς η εταιρεία είχε επιλέξει διαφορετική τοποθεσία λόγω κακών καιρικών προβλέψεων.



Με την επιστροφή τη αποστολής στην ατμόσφαιρα της Γης, το διαστημόπλοιο άγγιξε θερμοκρασίες περίπου 1.900 βαθμών Κελσίου, καθώς είχε αναπτύξει ταχύτητα 27.000 χλμ/ώρα. Η NASA τόνισε ότι η αποστολή Polaris Dawn αντιπροσωπεύει «ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός» για τη βιομηχανία του διαστήματος.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram ‘s first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL



Κατά τη διάρκεια του διαστημικού περιπάτου της Πέμπτης, η πόρτα της κάψουλας Dragon παρέμεινε ανοιχτή μόνο για μισή ώρα. Η εξόρμηση στο διάστημα διήρκεσε λιγότερο από δύο ώρες, λόγω της αποσυμπίεσης στην κάψουλα. Η SpaceX θεωρεί αυτή την σύντομη διαστημική «περιπέτεια» ως το ξεκίνημα για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών για μελλοντικές στολές διαστήματος αλλά και μεγαλύτερες αποστολές στον Άρη.

Αυτή ήταν η δεύτερη πτήση του Αϊζάκμαν με την SpaceX, με δύο ακόμα προγραμματισμένες στο πλαίσιο του προσωπικά χρηματοδοτούμενου προγράμματος διαστημικών εξερευνήσεων Polaris, ονόματι προς τιμήν του βόρειου πολικού αστέρα. Η χρηματοδότηση της αποστολής έγινε εν μέρει από τον ίδιο, χωρίς να αποκαλυφθεί το ακριβές ποσό.

