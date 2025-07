Πιλότος έκανε έκπληξη στη γιαγιά του κατά τη διάρκεια της πτήσης – Το βίντεο που «λιώνει» καρδιές

Ο πιλότος Τζάστιν Σερτς συγκίνησε τους επιβάτες μιας πτήσης με την American Airlines, όταν αποκάλυψε στην ανυποψίαστη γιαγιά του, ονόματι Κάρολιν, ότι βρισκόταν στο πιλοτήριο του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε, λίγο πριν από την πρώτη της επίσκεψη στη Γιούτα, όπου εκείνος μένει.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Σερτς, τον οποίο η Κάρολιν και ο αείμνηστος σύζυγός της βοήθησαν να μεγαλώσει στο Μέμφις, οργάνωσε την έκπληξη σε συνεργασία με συναδέλφους του και την αεροπορική εταιρεία, αλλάζοντας σκόπιμα μία από τις προγραμματισμένες του πτήσεις με εκείνη που θα έπαιρνε η γιαγιά του με προορισμό το Λας Βέγκας.

«Για να το κάνω αυτό, έπρεπε να έρθω σε επαφή με το πλήρωμα που είχε αναλάβει την πτήση, οπότε κάλεσα τον κυβερνήτη και του είπα: “Έχω μια ερώτηση και χρειάζομαι βοήθεια”», δήλωσε ο Σερτς στο ABC 4.

Η Κάρολιν, ανυποψίαστη, πίστευε ότι ο εγγονός της θα την περίμενε στις αφίξεις.

Στην αρχή της πτήσης, όμως, ο Σερτς πήρε τον λόγο από το μικρόφωνο και αφηγήθηκε στους επιβάτες την ιστορία της γιαγιάς του και του παππού του, που τον μεγάλωσαν μαζί.

Όταν πλέον η Κάρολιν κατάλαβε πως ο εγγονός της βρισκόταν στο πιλοτήριο όλη την ώρα, συγκινημένη ζήτησε να σηκωθεί και έτρεξε στον διάδρομο για να τον αγκαλιάσει.

«Όταν συνειδητοποίησε ότι είμαι εγώ, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που πετάχτηκε στον διάδρομο -με είδε να στέκομαι εκεί- και την έκφραση στο πρόσωπό της. Και τότε ήταν που άρχισα να αγχώνομαι. Αλλά ήμουν ενθουσιασμένος, γιατί το συνειδητοποίησα: αυτό είναι αληθινό. Αυτό συμβαίνει στ’ αλήθεια», είπε ο Σερτς.

