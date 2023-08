Πέθανε η Iταλίδα σοπράνο Ρενάτα Σκότο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Iταλίδα σοπράνο Ρενάτα Σκότο, όπως ανακοίνωσε χθες (16/08) ο δήμαρχος της Σαβόνας, γενέτειρας της διάσημης υψίφωνου. «Μοναδική ερμηνεύτρια, μεγάλη μουσικός και καλλιτέχνιδα, μια σπουδαία γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Καλλιεργημένη, εκλεπτυσμένη, γενναιόδωρη… ένας απλός άνθρωπος», έγραψε ο Μάρκο Ρούσο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων (ANSA), η Ρενάτα Σκότο άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Γεννημένη στις 24 Φεβρουαρίου 1934 στη Σαβόνα της βορειοδυτικής Ιταλίας, σπούδασε κλασικό τραγούδι στο Μιλάνο και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον ρόλο της Βιολέτας στην όπερα «Λα Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι.

🙏🏻💔 Heartbroken by the passing of Renata Scotto, one of the greatest opera singers of all times, a dedicated teacher to young singers, and to me personally, one of my most frequent partners on stage with well over 100 performances together throughout our careers, and above… pic.twitter.com/H5hsUeaXPW

— Placido Domingo (@PlacidoDomingo) August 16, 2023