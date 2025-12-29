Περού: Tουλάχιστον 25 τραυματίες έπειτα από σεισμό 6 Ρίχτερ – BINTEO

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι το βράδυ του Σαββάτου στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε προχθές στις 21:51 (τοπική ώρα· χθες στις 04:51 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

Δείτε βίντεο από την στιγμή του σεισμού:

The moment of the 6.2 magnitude #earthquake in #Peru (December 28, 2025). ⚠️Why are the magnitude and number of earthquakes increasing?https://t.co/b4eCL5v9tg pic.twitter.com/yE8rxH3UYQ — Alex Terry (@AlexTerry17482) December 28, 2025

#VIDEO | 🇵🇪 Un sismo de magnitud 6.0 se registró en la costa norte de Perú. El movimiento telúrico fue percibido en ciudades como Chimbote, Trujillo y otras localidades cercanas, así como en algunas zonas de Lima Se reportan heridos y viviendas afectadas. pic.twitter.com/0120FG0JWq — heraldousa (@heraldousa) December 29, 2025

❗️⚠️🇵🇪 – BREAKING: Magnitude 6.0 Earthquake Strikes Off the Coast of Chimbote, Peru A magnitude 6.0 earthquake occurred on December 27, 2025, at 9:51 p.m. local time (UTC: December 28, 2025, 2:51 a.m.), with its epicenter located 67 km (about 42 miles) west of Chimbote in the… pic.twitter.com/BSL1CSnI2Z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

Το 1970, το κράτος των Άνδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας.