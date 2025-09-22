Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΕΡΟΥ ΛΙΜΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, διαδηλωτών και δημοσιογράφων – τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στην πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν την Κυριακή (21/9) στη δημοσιότητα οι διοργανωτές και οι περουβιανές Αρχές.

Περού: Αποκλείστηκαν στο Μάτσου Πίτσου 900 τουρίστες – Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από τη συλλογικότητα «Génération Z» («Γενιά Ζ»), εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν τις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Περού.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι από την πλευρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα.

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά πως τρία μέλη της τραυματίστηκαν, αλλά αργότερα αύξησε σε 12 τον αριθμό των τραυματιών. Δύο εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ένωση Δημοσιογράφων του Περού ενημέρωσε πως έξι μέλη της τραυματίστηκαν από πυρά της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων δύο εργαζομένων στον ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa Noticias.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση – στην οποία συμμετείχαν περίπου 450 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές – εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής στο Περού.

Καθώς η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε οδεύει στην τελική ευθεία της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται την 28η Ιουλίου 2026, η δημοτικότητά της βρίσκεται στο ναδίρ, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας.

Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο θεωρείται από πολλούς ως άντρο διαφθοράς. Προ ημερών, ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Τεστ παρατηρητικότητας: Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτογραφία με τον χαριτωμένο παππού – Μερικοί τα παρατούν μετά τις δυο

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ Γιονγκ Ουν – «Έχω καλές αναμνήσεις από τον Τραμπ»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίε...
03:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία: Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κυριακή (21/9)...
02:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας» – Ο επικήδειος του Τραμπ για τον Τσάρλι Κερκ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε τον επικήδειο του Τσάρλι Κερκ ...
01:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Έλον Μασκ: Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε από το Σκοτάδι γιατί έδειξε στους ανθρώπους το Φως

Στο κλειστό στάδιο Stae Farm της Αριζόνας βρέθηκε κι ο Έλον Μασκ, προκειμένου να παρακολουθήσε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος