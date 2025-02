Πάπας Φραγκίσκος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την υγεία του Ποντίφικα – «Προβάρουν την κηδεία του στο Βατικανό»

Την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου φέρονται να προβάρουν στο Βατικανό έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του 88χρονου Ποντίφικα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι άνδρες της Ελβετικής Φρουράς, δηλαδή η προσωπική ασφάλεια του εκάστοτε Πάπα, πραγματοποίησαν νωρίτερα την Τετάρτη (19/2) πρόβα της κηδείας, καθώς είναι άγνωστο εάν ο πάπας Φραγκίσκος θα μπορέσει να ξεπεράσει την «αμφίπλευρη πνευμονία» από την οποία πάσχει σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Βατικανού.

Για τον λόγο αυτό, ο Φραγκίσκος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ρώμης, Gemelli, από την περασμένη Παρασκευή (14/2), ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Βατικανού, η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει ο πάπας Φραγκίσκος αφορά και σε ασθματική βρογχίτιδα, για την οποία ακολουθεί έπειτα από σύσταση των θεραπόντων γιατρών θεραπεία με κορτιζονούχα αντιβιοτικά.

Πάντως, από την αίθουσα Τύπου του Βατικανού έγινε γνωστό σήμερα το πρωί ότι «η καρδιά του πάπα ανταποκρίνεται πολύ θετικά» και ότι ο ποντίφικας αναπνέει χωρίς μόνιμη χορήγηση οξυγόνου και σηκώνεται από το κρεβάτι.

Στην τελευταία ενημέρωση, ένας εκπρόσωπος του Βατικανού είπε: «Οι εργαστηριακές εξετάσεις, η ακτινογραφία θώρακος και η κλινική κατάσταση του Αγίου Πατέρα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια περίπλοκη εικόνα».

BREAKING: Pope Francis is being treated for double pneumonia now following a CAT scan which he underwent today. Here is the full rundown from the Vatican Press Office: pic.twitter.com/E8gQuSuFfM

— Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) February 18, 2025