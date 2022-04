Πακιστάν: Χαμός στο Twitter για τον νέο πρωθυπουργό και τα… μικρόφωνά του

Αλλαγή σελίδας στην πολιτική ζωή του Πακιστάν, καθώς μετά την ψήφο δυσπιστίας κατά του Ίμραν Χαν, την πρωθυπουργία της χώρας ανέλαβε ο Σεχμπάζ Σαρίφ, μικρότερος αδελφός του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ.

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ ορκίστηκε τη Δευτέρα πρωθυπουργός του Πακιστάν, αναλαμβάνοντας επισήμως τα καθήκοντά του. Η ορκωμοσία του Σαρίφ έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο από τον επικεφαλής της Γερουσίας Σαντίκ Σανζράνι, καθώς ο πρόεδρος του Πακιστάν Αρίφ Αλβί -ο οποίος προέρχεται από τους κόλπους του κόμματος του Ίμραν Χαν- απουσίαζε λόγω προβλημάτων υγείας.

Χρήστες στο twitter ανεβάζουν κολάζ βίντεο από τον Σαρίφ όπου μιλά παθιασμένα, κάνοντας χειρονομίες, παρασύροντας με το χέρι του τα μικρόφωνα που βρίσκονται μπροστά του. Τον χαρακτηρίζουν “τρελό” και επισημαίνουν ότι θα έπρεπε να τον εκπαιδεύσουν ώστε να μην μπερδεύει το μικρόφωνα με το κουμπί για τα πυρηνικά. Κάποιοι επίσης σχολιάζουν ότι μοιάζει με τον Χίτλερ.

I have already become a major fan of this passionate leader. News channels must redesign the mikes or at least insure them to buffer the loss. Happy to see Pakistan has finally found the wildest PM to go along with its core philosophy!👌pic.twitter.com/hZWeRCiyLk — ProfMKay 🇮🇳🇨🇭🇸🇬 🇲🇨 (@ProfMKay) April 11, 2022

Striking resemblance to Hitler’s mannerisms. Shebaz Sharif even resembles Hitler. https://t.co/cEOGtsxlJt — JAYANTH 🇮🇳 ಜಯಂತ 🇮🇳 (@JAYANTH40830762) April 11, 2022

This wild character has lots of potential to bring the roof down. If not, at least the mikes!!😂 — ProfMKay 🇮🇳🇨🇭🇸🇬 🇲🇨 (@ProfMKay) April 11, 2022

Now the trigger happy @CMShehbaz – the Madman has become PM of pakistan the world has become more unsafe place to live, India should keep their nukes,radars on high alert for any eventuality, hope he gets some quick training to differentiate between mic and Nuke button pic.twitter.com/9TOlD90lcA — The Joker (@iHinduDon) April 11, 2022