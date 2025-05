Ουκρανικό: Ο Πούτιν παραμένει ο ίδιος, το ερώτημα είναι πότε θα αλλάξει στάση ο Τραμπ – Γιατί η ρητορική αγανάκτησης του προέδρου των ΗΠΑ δεν τρομάζει τη Ρωσία

Την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε τη σφοδρότερη επίθεση των τελευταίων τριών ετών σε πόλεις της Ουκρανίας, προκαλώντας θανάτους αμάχων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε τους τόνους κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς όμως μετά απ’ αυτό να ακολουθεί ουσιαστική δράση. Οι New York Times και το CNN καταγράφουν την αντιφατική στάση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος καταγγέλλει τις ρωσικές θηριωδίες, μα αρνείται να επιβάλει κυρώσεις – εγκλωβισμένος ανάμεσα στην «καλή σχέση» με τον Πούτιν και την πραγματικότητα του πολέμου.

«Δεν ξέρω τι στο καλό συνέβη στον Πούτιν», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή το απόγευμα, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One από το γήπεδο γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό την Ουάσιγκτον.

Λίγες ώρες αργότερα, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social για τον Ρώσο ηγέτη: «Έχει τρελαθεί τελείως».

Σύμφωνα με τους New York Times, οι δηλώσεις αυτές ήρθαν έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο με τις σφοδρότερες ρωσικές επιθέσεις εδώ και τρία χρόνια, με στόχους κυρίως αμάχους: από κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο μέχρι φοιτητικές εστίες.

Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης σημειώνει επίσης πως, η επίθεση αυτή ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την -κατά τον Τραμπ- «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία δύο ωρών που είχε με τον Πούτιν, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε παρουσιάσει ως το πρώτο βήμα για άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παρά την ρητορική αγανάκτησης, ο Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής συνδέσει τις ρωσικές επιθέσεις με την άρνησή του να συμμετάσχει σε νέες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή να προσφέρει επιπλέον στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Το CNN σχολιάζει πως «το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο Τραμπ έχει αλλάξει, ή έστω αν η στάση του απέναντι στον Πούτιν έχει αρχίσει να μεταβάλλεται».

Αντιθέτως, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: όπως σημειώνουν οι Times, ο Τραμπ «κάνει πίσω» από την ευρωπαϊκή στρατηγική, εκφράζει την ενόχλησή του όταν ο Πούτιν συνεχίζει τις επιθέσεις, υπόσχεται πιθανές κυρώσεις, αλλά τελικά αρνείται να προχωρήσει.

Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ρωτήθηκε την Κυριακή εάν θα εξετάσει την επιβολή περισσότερων κυρώσεων, απάντησε: «Απολύτως».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, δεν υπάρχει πραγματικό σημάδι ότι είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ για να πιέσει το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τους Times, σε συνομιλία με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ασκήσει πίεση -πόσο μάλλον οικονομικές κυρώσεις- στη Ρωσία.

«Είπε, ουσιαστικά, “είμαι έξω”», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος που ήταν ενήμερος για τη συζήτηση. Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, πρόσθεσε πως ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αποστασιοποιείται πλήρως από τη σύγκρουση.

Αυτό αποτέλεσε και υπαναχώρηση από δέσμευση που είχε δώσει λίγες εβδομάδες πριν για κοινό μέτωπο οικονομικών κυρώσεων, εφόσον η Ρωσία απέρριπτε εκεχειρία.

«Η Ρωσία αρνήθηκε την εκεχειρία και ο Τραμπ όλο και περισσότερο νίπτει τας χείρας του», έγραψε τη Δευτέρα ο Ίαν Μπρέμερ, πρόεδρος του Eurasia Group, μια συμβουλευτική εταιρεία πολιτικών κινδύνων.

«Η υποστήριξη προς την Ουκρανία συνεχίζει να υποχωρεί σε σημασία για τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Ο Μπρέμερ προβλέπει ότι το επόμενο στάδιο θα είναι «περισσότερες μάχες – εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, λιγότεροι περιορισμοί στους ουκρανικούς στόχους εντός Ρωσίας».

Ο Τραμπ, πάντως, φαίνεται να βλέπει το τέλος του πολέμου ως ευκαιρία επανεκκίνησης σχέσεων με τη Μόσχα.

«Η Ρωσία θέλει να κάνει εμπορική συμφωνία μεγάλης κλίμακας με τις ΗΠΑ όταν τελειώσει αυτό το καταστροφικό “λουτρό αίματος”, και συμφωνώ», έγραψε μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε πως «Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με ό,τι κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο».

«Δεν ξέρω τι στο καλό συνέβη στον Πούτιν. Τον ξέρω πολλά χρόνια. Πάντα τα πηγαίναμε καλά, αλλά τώρα στέλνει ρουκέτες σε πόλεις και σκοτώνει ανθρώπους, και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου», εξήγησε.

Έγραψε (ξανά) επίσης ότι ο Πούτιν επιδιώκει να ανακαταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία – διαψεύδοντας έτσι τον βασικό του διαπραγματευτή, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μόλις δύο μήνες πριν δήλωνε στον Τάκερ Κάρλσον: «Για ποιο λόγο ακριβώς να θέλουν να απορροφήσουν την Ουκρανία; Δεν χρειάζονται να την απορροφήσουν».

«Αν το κάνει, αυτό θα οδηγήσει στην κατάρρευση της Ρωσίας!», υποστήριξε πρόσφατα ο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο απάντησε μέσω του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ, που χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ ως «συναισθηματική αντίδραση».

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε πως «Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στους Αμερικανούς και στον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά για τη βοήθειά του στη διοργάνωση και έναρξη αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Όπως σχολιάζει το CNN, αυτή είναι η έκτη φορά στη θητεία του που ο Τραμπ -παρά τη σταθερή διαβεβαίωση πως έχει «καλή σχέση» με τον Πούτιν- εκφράζει ενόχληση ή και αγανάκτηση προς τον Ρώσο ηγέτη.

Τον Μάρτιο δήλωνε «έξαλλος» με τον Πούτιν που δεν δεχόταν εκεχειρία 30 ημερών. Τον Απρίλιο έγραψε: «Βλαντίμιρ, σταμάτα», έπειτα από πυραυλική επίθεση στο Κίεβο με 12 νεκρούς.

«Ίσως δεν θέλει πραγματικά να σταματήσει τον πόλεμο και απλώς με δουλεύει», διερωτήθηκε αργότερα.

Η οργή του συνοδεύεται συχνά από απειλές για αντίποινα – όπως πρόσθετους δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο ή μη προσδιορισμένες κυρώσεις. Αλλά στην πράξη, δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια.

Σε αντίθεση με την προσέγγιση Τραμπ, στο Κογκρέσο διαμορφώνεται διακομματική στήριξη για αυστηρότερη αντιμετώπιση της Ρωσίας.

Όπως γράφει το CNN, ένα νομοσχέδιο που υποστηρίζεται πλέον από 81 Γερουσιαστές προβλέπει όχι μόνο νέες κυρώσεις, αλλά και δευτερογενείς, όπως δασμό 500% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Αυτό θα χτυπούσε σοβαρά την εύθραυστη ρωσική οικονομία, αλλά και συμμάχους όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ε.Ε., που παραμένουν μεγάλοι καταναλωτές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παραμένει άγνωστο αν ο Τραμπ θα υποστηρίξει τελικά το νομοσχέδιο – ή έστω μια πιο ήπια εκδοχή του. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε σημαντική μεταστροφή στη μέχρι τώρα στάση του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος από τον Φεβρουάριο και τη γνωστή ένταση στο Οβάλ Γραφείο προσπαθεί να αποφύγει νέα ρήξη με τον Τραμπ, έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Παρ’ όλα αυτά, τη Δευτέρα έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του: «Μόνο ένα αίσθημα πλήρους ατιμωρησίας μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να εξαπολύει τέτοιες επιθέσεις».

Our air defense forces and rescuers were working all night. The Russian army launched the largest number of drones against our cities and communities since the beginning of the full-scale war — 355 attack UAVs, mostly “Shaheds.” There were also 9 cruise missiles. Sadly, there are… pic.twitter.com/5oXmv5zoy2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2025