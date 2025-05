Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τη νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα μπαράζ επιθέσεων με 367 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε πόλεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου και του Κιέβου, στη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου μέχρι στιγμής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και τρία παιδιά στην περιοχή Ζίτομιρ της βόρειας Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ «να σπάσουν τη σιωπή τους» εκτιμώντας ότι η Ουάσινγκτον έχει υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σιωπή της Αμερικής, η σιωπή του υπόλοιπου κόσμου ενθαρρύνει τον Πούτιν», έγραψε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Κάθε τέτοια τρομοκρατική ρωσική επίθεση είναι επαρκής λόγος για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου όσον αφορά τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, αν και σε άλλα πλήγματα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι άνθρωποι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο είπε ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν. Άλλοι απολογισμοί που ανακοινώθηκαν ξεχωριστά από τις τοπικές αρχές και τους διασώστες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 13.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε 298 drones και 69 πυραύλους αλλά η αντιαεροπορική άμυνα κατάφερε να καταρρίψει 266 dones και 45 πυραύλους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ είπε ότι η απάντηση σε αυτό το κύμα επιθέσεων θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των δυτικών κυρώσεων. Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD υποστήριξε ότι «ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη, θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμφωνήσει (στην επιβολή) πρόσθετων κυρώσεων».

Tonight, Kyiv was under heavy attack again.

The Russians have completely lost all limits. pic.twitter.com/9AMNX2rL4v

— Блогодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) May 25, 2025