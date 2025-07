Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δυο τραυματίες στο Κίεβο στη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας

Ρωσική αεροπορική επιδρομή σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, που αναφέρθηκαν επίσης σε πυρκαγιά σε βρεφονηπιακό σταθμό.

A metro station in Kyiv is filled with smoke after tonight’s massive drone & missile attack. It’s full of families sheltering from russian terrorism. These images of these crimes should be remembered & stored forever so no one forgets what russia is pic.twitter.com/xoBaCjDRqx

— Caolan (@CaolanReports) July 21, 2025