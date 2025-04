Ουκρανία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον Κινέζο πρέσβη – Εξέφρασε την ανησυχία του για την εμπλοκή του Πεκίνου στον πόλεμο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε την Τρίτη (22/4) ότι κάλεσε τον πρέσβη της Κίνας και τον ενημέρωσε για τη «σοβαρή ανησυχία» για την κινεζική εμπλοκή στο πλευρό της Ρωσίας στον τριετή και πλέον πόλεμο που φέρνει το Κίεβο αντιμέτωπο με τη Μόσχα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γεβγέν Περεμπινίς εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες για τα γεγονότα της συμμετοχής Κινέζων πολιτών σε στρατιωτική δράση εναντίον της Ουκρανίας στο πλευρά του επιτιθέμενου κράτους (σ.σ. της Ρωσίας) και επίσης τη συμμετοχή Κινέζων εταιρειών στην κατασκευή στη Ρωσία στρατιωτικών αγαθών».

Two Chinese nationals captured while fighting for Russia in Ukraine said they were tricked by false promises and online recruitment ads into enlisting, and criticized Moscow for exploiting foreign fighters in its war effort.https://t.co/cnUMbN8Adr

📷: AFP#Ukraine #Russia #China pic.twitter.com/6CWKGXifC9

— Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) April 15, 2025