Ουκρανία: Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Οδησσό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, πλήττοντας ένα κτίριο κατοικιών και εγκαταστάσεις του δικτύου θέρμανσης της περιοχής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια στην Οδησσό. Επλήγη κτίριο κατοικιών», έγραψε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Από την επίθεση του εχθρού καταστράφηκε ο κύριος αγωγός του δικτύου θέρμανσης» στην περιοχή, ανέφερε ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν σημάνει νωρίτερα συναγερμό για επικείμενη αεροπορική επιδρομή, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

The number of victims in Odessa has increased to 8, one person has died, – mayorhttps://t.co/Z5N77MXbKA

“On the evening of November 14, our city received a massive combined enemy attack. As a result, a woman died, the wounded are receiving the necessary medical care. So far, 8… pic.twitter.com/JxMQhGVFrD

— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 14, 2024