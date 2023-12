Ουκρανία: Πολύνεκρη ρωσική επίθεση – Οι έντονες αντιδράσεις από τη Δύση και το άγνωστο αντικείμενο στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Ολονύκτια, μαζική επίθεση με σχεδόν κάθε όπλο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, εξαπέλυσε την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, η οποία θρηνεί τουλάχιστον 18 νεκρούς. Οι πύραυλοι έπεφταν ως τις πρώτες πρωινές ώρες σε ουκρανικό έδαφος, ενώ ένα αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας έφτασε ως την Πολωνία και πέταξε επί ώρες σε πολωνικό εναέριο χώρο.

Την επίθεση καταδίκασαν η ΕΕ και η Γαλλία, ενώ οι ΗΠΑ τόνισαν ότι η εξέλιξη δείχνει πως το Κίεβο έχει άμεση ανάγκη πόρων.

Ήταν η μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου. Η Ρωσία στοχοθέτησε κοινωνικές και ζωτικές υποδομές με την μαζική της επιδρομή, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ. Μεταξύ άλλων επλήγη και ένα σχολείο στην Οδησσό, όπως και ένα κτίριο κατοικιών στη Λβιβ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική συνδυασμένη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία. Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τύπου X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν, πρόσθεσε ο ίδιος σε σχόλιά του σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Καθώς ο βομβαρδισμός ήταν σε εξέλιξη, άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το αντικείμενο μπήκε από την κατεύθυνση των συνόρων με την Ουκρανία σήμερα το πρωί, δήλωσε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού.

Alleged missile launches by Russian fascists off of the coast of Crimea this morning. Today appears to be the largest attack on Ukraine to date in terms of the number of missiles & drones launched concurrently. Made possible by collaborators in the West delivering microchips. pic.twitter.com/4CkqoC7DBV — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

«Το πρωί, άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας από την πλευρά των συνόρων με την Ουκρανία και από τη στιγμή που διέσχισε τα σύνορα μέχρι που εξαφανίστηκε, το σήμα του παρακολουθείτο από τα ραντάρ του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας», ανέφερε η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην πλατφόρμα X.

«Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο διοικητής επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων κινητοποίησε τις δυνάμεις και πόρους που είχε στη διάθεσή του», ανέφεραν πηγές στην Πολωνία.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Republika ανέφερε ότι οι αρχές αναζητούν το αντικείμενο αυτό κοντά στην πόλη Χρουμπιέσοφ, στην νότια Πολωνία, όπου εικάζεται ότι έπεσε. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία αυτή.

A RUSSIAN GRINCH TRIES TO MURDER CHRISTMAS >>

(1/) In a typical expression of ‘Russian logic’, the Russians launched 110 missiles at Ukraine in an attempt to ‘ruin Christmas’. While Ukrainian air defense managed to shoot down 87 Russian cruise missiles and 27 attack drones,… pic.twitter.com/eiOcdKLPeE — Aleksandr X (@AleksandrX13) December 29, 2023

«Λάβαμε πληροφορίες ότι ένα αντικείμενο εμφανίστηκε στο ραντάρ κοντά στο Χρουμπιέσοφ», δήλωσε ο Κριστόφ Κομόρσκι, κυβερνήτης στην περιοχή Λουμπλίν, μέσω της πλατφόρμας Χ. «Δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση ότι έπεσε εντός της περιοχής μας». Σύμφωνα με τον Ουκρανικό Στρατό, η Ρωσία χτύπησε με 158 drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, και εστίασε κυρίως σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, βιομηχανίες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «αδέσποτος» ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζέβοντοφ στη νότια Πολωνία τον Νοέμβριο του 2022, σε ένα περιστατικό που δημιούργησε φόβους για επέκταση του πολέμου της Ουκρανίας και πέρα από τα σύνορα. Τον Απρίλιο, στρατιωτικό αντικείμενο βρέθηκε σε δάσος κοντά στο χωριό Ζάμοσκ κοντά στην πόλη Μπίντγκοζ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στην συνέχεια αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο.

Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας και μονάδων εθελοντών του στρατού, ερευνούσαν την περιοχή αλλά δεν είναι σαφές εάν το αντικείμενο κατέπεσε σε πολωνικό έδαφος. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

The most massive and violent attack on Ukraine in months. Russia planned this for months, stockpiling missiles and waiting for the moment to strike. Video from Dnipro. Kharkiv, Kyiv, Lviv heavily hit. More details as they emerge 1/ pic.twitter.com/xDeAumaRdj — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 29, 2023

Ο απολογισμός

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν από το κύμα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, δημοσιοποιώντας έναν ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό.

“Σήμερα το πρωί, ο εχθρός εξαπέλυσε πάνω από 150 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 16 νεκροί και 97 τραυματίες”, σημείωσε ο Αντρί Κοστίν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών.

Η ρωσική ανακοίνωση

“Όλοι οι στόχοι έχουν πληγεί” στις ρωσικές επιδρομές που έθεσαν στο στόχαστρο την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

“Όλοι οι στόχοι που είχαν οριστεί έχουν πληγεί” ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 50 πλήγματα, μεταξύ των οποίων ένα “μεγάλο πλήγμα” στην Ουκρανία μεταξύ της 23ης και 29ης Δεκεμβρίου σε εγκαταστάσεις στρατιωτικών υποδομών, αποθηκών πυρομαχικών και σημεία ανάπτυξης Ουκρανών στρατιωτών και ξένων μισθοφόρων. Ο απολογισμός αφορά όλη την εβδομάδα και την σημερινή επίθεση.

Good morning from Ukraine. russia attacked us with 110 missiles and 36 drones. I don’t even have the strength to be angry. I’m too exhausted Pls ask your MPs and government to support Ukrainians and send us jets, ammo and supplies And I’ll try to get myself together somehow pic.twitter.com/quHORlAxFn — Margo Gontar 🔱 (@MargoGontar) December 29, 2023



Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε πως η σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση, μία από τις μεγαλύτερες αφότου ξεκίνησε ο πλήρους κλίμακας πόλεμος, απέδειξε πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ανακωχή με τη Μόσχα. “Η Ρωσία δεν εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σενάρια πέραν της πλήρους καταστροφής της Ουκρανίας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Οι αντιδράσεις

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα μία από “τις πιο σημαντικές επιθέσεις” της Ρωσίας που “έπληξε πόλεις και τον πληθυσμό” στην Ουκρανία σήμερα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

“Πρόκειται για μια νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων πλήττοντας σχολεία, έναν σταθμό μετρό και ένα νοσοκομείο, που προκάλεσαν τουλάχιστον δεκαέξι θανάτους”, ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “Η ΕΕ θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία, για όσο χρειαστεί”, υποσχέθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία «έχει ανάγκη από πόρους τώρα» για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, έπειτα από τον σημερινό μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό με τουλάχιστον 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη από πόρους τώρα για να συνεχίσει να μάχεται για να απελευθερωθεί από αυτήν την φρίκη το 2024», έγραψε η Μπρίτζετ Μπρινκ στο X (Twitter).

Η Γαλλία καταδίκασε σθεναρά σήμερα “τη στρατηγική τρόμου που έχει σκοπό να καταστρέψει ουκρανικές μη στρατιωτικές υποδομές”, μετά το τελευταίο μαζικό κύμα ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία.

Το Παρίσι “θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει την απαραίτητη βοήθεια ώστε να της επιτρέψει να ασκήσει τη νόμιμη άμυνά της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της”, προσθέτει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Zaporizhia, Ukraine, after Russian fascists attacked the entire nation with 100+ cruise missiles, ballistic missiles, and drones this morning. pic.twitter.com/cxsh2y5Dzl — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

Around 110 Russian missiles and numerous drones were used to target civilians in Ukraine. A maternity ward, schools, hospitals, residential buildings, and commercial facilities were all targeted. Today, millions of Ukrainians awoke to the loud sound of explosions. I wish those… pic.twitter.com/AxEqEmvw6W — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2023