Ουκρανία: Περισσότεροι από 30 νεκροί και 100 τραυματίες από τον βομβαρδισμό σιδηροδρομικού σταθμού στο Κραματόρσκ

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, ενώ άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρία της χώρας.

Ο κυβερνήτης του Ντόνετσκ, Pavlo Kyrylenko, δήλωσε ότι χιλιάδες άμαχοι βρίσκονταν στον σταθμό προσπαθώντας να κατευθυνθούν σε ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας όταν χτυπήθηκε. Το Reuters αναφέρει ότι τρία τρένα που μετέφεραν εκτοπισμένους αποκλείστηκαν στο ίδιο τμήμα της Ουκρανίας την Πέμπτη έπειτα από αεροπορική επιδρομή στη γραμμή.

Dozens killed and injured by a Russian missile strike that targeted a train station in Kramatorsk, a city in Donetsk oblast. Thousands of people were at the station trying to evacuate pic.twitter.com/UsJsyfEIvG

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 8, 2022