Ουκρανία: «Παραγωγικές» χαρακτήρισε ο Ζελένσκι τις συνομιλίες στο Λονδίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις διαβουλεύσεις που είχε σήμερα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Υπογράμμισε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις οριστικοποιούνται και θα κοινοποιηθούν αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ. Το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει 20 σημεία, είπε ο Ζελένσκι, χωρίς συμβιβαστική λύση για εδαφικά ζητήματα.

«Θεωρώ ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο αύριο, κάποια στιγμή το βράδυ. Νομίζω πως θα το εξετάσουμε ξανά και θα το διαβιβάσουμε στις ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος μετά το Λονδίνο ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την ηγεσία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αύριο Τρίτη ο ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ιταλία για διαβουλεύσεις με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ουκρανία στερείται 800 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση αμερικανικών όπλων που είχε σχεδιάσει να αποκτήσει φέτος με τη βοήθεια των ευρωπαίων συμμάχων της, δήλωσε ο Ζελένσκι. Επανέλαβε ότι την ερχόμενη χρονιά, η χώρα του θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας περίπου 15 δισεκ. δολαρίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Τέλος, επιβεβαίωσε τις αναφορές για ύποπτα drones που προσέγγισαν το αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα. «Θα διεξαχθεί έρευνα… Πράγματι, υπήρχαν drones», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους. Ιρλανδικά δημοσιεύματα ανέφεραν την Πέμπτη ότι πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και πέντε drones να παραβιάζουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κινούμενα προς το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

