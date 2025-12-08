«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Ευφημία Καλογιάννη: Η Κοραλία είναι ερωτευμένη με τη Βίκυ – Κάνει τα πάντα για να τη σώσει

Η Ευφημία Καλογιάννη, η Κοραλία από τη δημοφιλή σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας.

Η ηθοποιός, σε μια συζήτηση από καρδιάς με την Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε στη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», στο ρόλο της Κοραλίας που τόσο έχει αγαπήσει αλλά και στη ζωή της.

Η Κοραλία πρωτοεμφανίζεται σαν ξένο σώμα στην Τρούμπα και ο Καπετανάκος την ειρωνεύεται για την εμφάνιση της. «Η Κοραλία μπαίνει στη σειρά, πάει να ζητήσει δουλειά στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε και ο Καπετανάκος της λέει “Τράβα γίνει γυναίκα, εάν μπορείς”». Στην επόμενη προσπάθειά της για να τον πείσει ότι κάνει για τη δουλειά, έχει μεταμορφωθεί σε μια όμορφη γυναίκα, «εμφανίζεται και δεν την αναγνωρίζει κανένας».

Προκειμένου να γίνει πιστευτή αυτή η αλλαγή «μου προτάθηκε να γίνω ξανθιά, το έκανα και το ευχαριστήθηκα» λέει η Ευφημία Καλογιάννη. Η Κοραλία, αντίθετα, νιώθει ξένη σε σχέση μ΄αυτή της την εικόνα.

Ωστόσο, δεν το βάζει κάτω, προκειμένου να «σώσει» τη φίλη της Βίκυ, από τον κακοποιητικό σύζυγό της. Αλλά η Βίκυ την προδίδει με έναν τρόπο αφού, αποσύρει τη μήνυση εναντίον του συζύγου της. «Αυτό υπάρχει μέχρι και σήμερα. Πολλές γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση, δε φτάνουν στη μήνυση, δεν καταγγέλλουν το γεγονός» αναφέρει η Ευ.Καλογιάννη.

«Αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει από παλιά, όπως και στη δική μας περίπτωση. Η Βίκυ έχει αντίσταση να προδώσει τον σύζυγό της, τα παιδιά της κι αυτό που έχουν χτίσει ως οικογένεια. Η Κοραλία επιμένει πολύ να τη βοηθήσει, να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να φύγει από αυτή την κατάσταση» υπογραμμίζει.

Ποια η σχέση της Κοραλίας με τη Βίκυ; «Η Κοραλία ήταν από μικρό παιδί ερωτευμένη με τη Βίκυ. Οπότε μιλάμε για μια βαθιά αγάπη ενός ανθρώπου προς έναν άλλον άνθρωπο» απαντά. «Δεν είχαν ποτέ διαφορετικού τύπου σχέση. Η Κοραλία είναι ερωτευμένη μαζί της και κάνει τα πάντα για να τη σώσει».

Τα υπόλοιπα κορίτσια πώς την αντιμετωπίζουν; «Στην αρχή κάποιες το καταλαβαίνουν, σε άλλες ανοίγομαι εγώ. Αρχίζω να αποκτώ φίλες εκεί κι ένα περιβάλλον που με στηρίζει και στηρίζω κι εγώ, αντίστοιχα, τα άλλα κορίτσια… Οι άντρες δεν είναι το φόρτε μου. … Με βγάλαν έξω να είμαι κράχτης, γιατί καταλάβανε ότι δεν… Κι έτσι έκανα την πρόταση στα κορίτσια να με βοηθήσουν και με βοηθάνε».

Η Κοραλία θα είναι με τη Βίκυ στο μέλλον; «Η Κοραλία θα το ήθελε πολύ αυτό. Εστιάζει στην αγάπη που έχει για τη Βίκυ. Και στο πώς θα βοηθήσει τη Βίκυ και τα παιδιά, πώς θα φτιάξει γι αυτούς ένα μέλλον υποφερτό και να εμπεριέχει αγάπη… Είναι αυτή που πάει να δουλέψει, για να στηρίξει όλη την οικογένεια» υπογραμμίζει.

Ωστόσο, η Βίκυ δεν της φέρεται όπως της αξίζει … «Φοβισμένη είναι η Βίκυ. Και δεν το ξέρει αυτό που της δίνει η Κοραλία με τον τρόπο της. Είναι πολύ φοβισμένη, είναι με έναν άντρα σε μια οικογένεια με τα δύο παιδιά… είναι πολύ συγκεκριμένο το σχήμα της. Δεν μπορεί να καταλάβει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και στο καμπαρέ που πηγαίνω γι αυτήν, δε θέλει, αρνείται, φοβάται».

Κι όταν η Κοραλία λέει στην Αστυνομία για την κακοποίηση της Βίκυς, η Αστυνομία αδιαφορεί μπροστά στο γεγονός και τη συμβουλεύουν να πάει να κάνει καταγγελία. «Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Υποπτεύομαι ότι τότε ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα… Σήμερα ο κόσμος επεμβαίνει λίγο πιο εύκολα κι έχουμε μάθει να ζητάμε βοήθεια λίγο πιο εύκολα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Μιλώντας για τα στοιχεία που αγάπησε στην Κοραλία, τονίζει: «Πολλά. Μου άρεσε πολύ η Κοραλία. Έχει έναν δυναμισμό… Παρακινείται λόγω αγάπης και λόγω έρωτα. Δε μασάει πουθενά.

Πάει στο καμπαρέ – που είναι ένας άλλος κόσμος γι αυτή, δεν είναι μια γυναίκα που συναναστρέφεται άντρες – κάνει φιλίες, είναι πάρα πολύ δοτική, πάρα πολύ ανοιχτή, πολλά ωραία χαρακτηριστικά έχει η Κοραλία».

Όταν οι υπόλοιπες κοπέλες της Τρούμπας καταλάβουν ότι η προσωπική ζωή της Κοραλίας αφορά στη Βίκυ πώς θα αντιδράσουν; «Βρίσκει αγάπη και βρίσκει φίλες… Υπήρξε συντροφιά, υπήρξε νοιάξιμο, υπήρξε στήριξη από τη μία στην άλλη.

Δεν αντέδρασε κάποια περίεργα ή κακά. Υποστηρικτικές ήταν όλες. Έβλεπαν ότι την αγαπάει τη Βίκυ τόσο πολύ. Ότι ο σκοπός μου ήταν αυτός… », να τη σώσω από όλο αυτό που βίωνε, εξηγεί. Για να καταλήξει: «Κοίτα, περνάει δύσκολα η Κοραλία. Γίνονται πάρα πολλά στη διάρκεια των επεισοδίων. Πολλά άσχημα πράγματα. Πολλές ακραίες καταστάσεις ζει και επιλέγει και η ίδια να κινηθεί. Ακραία. Ωστόσο θεωρώ ότι το τέλος της είναι καλό. Εγώ ως πολύ καλό το πήρα».

