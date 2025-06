Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι το Κίεβο δεν είχε διεξάγει ποτέ μια επιχείρηση τόσο «μεγάλης εμβέλειας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε σήμερα τα «λαμπρά» αποτελέσματα της συντονισμένης επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) κατά στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ μια επιχείρηση τόσο “μεγάλης εμβέλειας”.

«Ένα απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα. Και ένα αποτέλεσμα που παράχθηκε από την Ουκρανία ανεξάρτητα», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση χρειάστηκε περισσότερο από ενάμιση χρόνο για να προετοιμαστεί. «Πρόκειται για την επιχείρησή μας με τη μεγαλύτερη εμβέλεια” τόνισε, προσθέτοντας ότι οι πράκτορες που συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης «βγήκαν από το ρωσικό έδαφος εγκαίρως».

Today, a brilliant operation was carried out — on enemy territory, targeting only military objectives, specifically the equipment used to strike Ukraine. Russia suffered significant losses — entirely justified and deserved.

Μιλώντας λίγο αργότερα στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση κατά των ρωσικών βάσεων. «Η Ρωσία είχε πολύ απτές απώλειες, και δικαιολογημένα», τόνισε.

Today, a brilliant operation was carried out. The preparation took over a year and a half. What’s most interesting, is that the “office” of our operation on Russian territory was located directly next to FSB headquarters in one of their regions.

In total, 117 drones were used in… pic.twitter.com/tU0SMN9jdB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025