Ουκρανία: Ιστορική συμφωνία για απόκτηση 100 μαχητικών Rafale από τη Γαλλία
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα για την Ουκρανία λόγω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε από το Παρίσι μια συμφωνία που στοχεύει στην ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος της χώρας του για τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Γαλλία για την απόκτηση 100 μαχητικών Rafale, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την αμυντική ικανότητα της χώρας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η επίσκεψή του στη γαλλική πρωτεύουσα συνοδεύτηκε από νέα μηνύματα συνεργασίας με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, αλλά και τις χερσαίες προωθήσεις στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ζαπορίζια.


Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τον Μακρόν και τον Ζελένσκι να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά «γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού», όπως ανέφερε το Ελιζέ, μπροστά από ένα Rafale και τις σημαίες Γαλλίας και Ουκρανίας στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Βιγιακουμπλέ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ο Ζελένσκι είχε προαναγγείλει τη συμφωνία, αναφέροντας: «Έχει επίσης προετοιμαστεί μια ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία – θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της μαχητικής μας αεροπορίας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών μας ικανοτήτων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, αυτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα».

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή, πραγματικά ιστορική για τις δύο χώρες μας, τη Γαλλία και την Ουκρανία», έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, η επιστολή προθέσεων που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες καθορίζει πιθανά μελλοντικά συμβόλαια για την απόκτηση από την Ουκρανία 100 μαχητικών Rafale «με τον αντίστοιχο οπλισμό τους».

Παράλληλα, περιλαμβάνει συμφωνίες για τα υπό ανάπτυξη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας νέας γενιάς SAMP-T, συστήματα ραντάρ και drones.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στη γαλλική αεροπορική βάση Βιγιακουμπλέ, δεν αποτελεί συμβόλαιο αγοράς και πώλησης – εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί «σε χρονικό ορίζοντα περίπου 10 ετών», ανέφερε το Ελιζέ.

«Μια σπουδαία μέρα», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε σύντομη ανάρτηση στο X, στα γαλλικά και ουκρανικά, συνοδευόμενη από φωτογραφία της υπογραφής της συμφωνίας.


Στόχος είναι «να επιτραπεί στο Κίεβο να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να απαντήσει στη ρωσική επιθετικότητα», πρόσθεσε Γάλλος προεδρικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη υπογράψει προ μηνός μια άλλη επιστολή προθέσεων για την απόκτηση 100 έως 150 σουηδικών μαχητικών Gripen. Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει μαχητικά Mirage στο Κίεβο, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συζήτηση για πιθανή ουκρανική αγορά των Rafale, του «διαμαντιού» της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στη Γαλλία είναι η ένατη από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Πραγματοποιείται, δε, λίγο πριν από έναν χειμώνα που αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος για το Κίεβο, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να πιέζει στο πεδίο των μαχών.

Παρά το ότι τα νέα μαχητικά θα μπορούσαν να ενισχύσουν μελλοντικά τις ουκρανικές δυνατότητες, δεν πρόκειται να αλλάξουν άμεσα τις ισορροπίες στο μέτωπο.

Ο ουκρανικός στρατός βρίσκεται σε θέση άμυνας, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν αργή, αλλά σταθερή πρόοδο στη γραμμή του μετώπου, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές και ουκρανικές πόλεις με αεροπορικές επιθέσεις και drones.

Στο μεταξύ, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η συμφωνία για τα Rafale, υπό κανονικές συνθήκες, θα αποτελούσε πολιτική νίκη για τον Ζελένσκι, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις ενός μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο στενοί του συνεργάτες κατηγορούνται ότι επιδίωξαν μίζες ύψους 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο μια συνολική αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα της χώρας, δεσμευόμενος για πλήρη έλεγχο και νέα διοίκηση στις κρατικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από: Reuters, Le Monde, Politico

