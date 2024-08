Ουκρανία: Η ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την φωτιά στην Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος έχει αναπτύξει ομάδα ειδικών στον ουκρανικό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό κατοχή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από το πρώτο στάδιο του πολέμου που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι «δεν αναφέρθηκε κανένας αντίκτυπος στην πυρηνική ασφάλεια» αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πύργο ψύξης.

«Ειδικοί του ΔΟΑΕ είδαν πυκνό μαύρο καπνό να αναδίδεται από το βόρειο τμήμα» της εγκατάστασης, αφού άκουσαν «εκρήξεις το βράδυ», και ενημερώθηκαν από τη διεύθυνση της μονάδας —της μεγαλύτερης στην Ευρώπη— για «φερόμενη επίθεση με drone εναντίον ενός από τους πύργους ψύξης», εξήγησε η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω X.

IAEA experts witnessed strong dark smoke coming from ZNPP’s northern area following multiple explosions heard in the evening. Team was told by ZNPP of an alleged drone attack today on one of the cooling towers located at the site. No impact has been reported for nuclear safety. pic.twitter.com/pZ0VGRZtbf

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 11, 2024