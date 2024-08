Ουκρανία: Φωτιά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ρωσικές δυνάμεις άναψαν μια φωτιά στις εγκαταστάσεις του κατεχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία και ότι η φωτιά ήταν ορατή από εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο.

Οι δείκτες ακτινοβολίας ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, τόνισε ο Ζελένσκι

Ένας τοπικός αξιωματούχος στην ουκρανική πόλη Νικόπολη είπε ότι υπάρχουν ανεπίσημες πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά καίγοντας ελαστικά αυτοκινήτων στους πύργους ψύξης. Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Η ρωσική διοίκηση του κατεχόμενου ουκρανικού πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ανακοίνωσε ότι δυνάμεις πυρόσβεσης εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κοντά στους πύργους ψύξης του σταθμού, τονίζοντας ότι η φωτιά δεν επηρέασε καθόλου το εργοστάσιο και δεν είχε καμία επίπτωση στην ασφάλεια του σταθμού.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιφέρειας Ζαπορίζια, ο Εβγκένι Μπαλίτσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκείνη ξεκίνησε τη φωτιά βομβαρδίζοντας την κοντινή πόλη Ενερχοντάρ.

Russia set Zaporizhzhia Nuclear Power Plant on fire – Zelensky. The extent of the fire is unclear.

A very severe case of nuclear blackmail for Russia.

ZNPP is under Russian control since 2022. pic.twitter.com/nnGobL0Nqz

