Ουκρανία: Εντολή εκκένωσης του Κουπιάνσκ – Ρωσικά στρατεύματα σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την πόλη

Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την Τρίτη (15/10) την εκκένωση της πόλης Κουπιάνσκ και άλλων τριών κοινοτήτων στην βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν όλο και περισσότερο τον κλοιό και δυσχεραίνεται η παροχή ζωτικής σημασίας υπηρεσιών ενόψει του χειμώνα.

Η εντολή εκκένωσης αφορά το Κουπιάνσκ, σιδηροδρομικό κόμβο στις όχθες του ποταμού Οσκίλ, καθώς και την πόλη Μποροβά (νοτιότερα) που βρίσκεται κοντά στο Ιζιούμ, έναν άλλο σημαντικό κόμβο διακίνησης εμπορευμάτων.

Το Κουπιάνσκ έπεσε στα χέρια ρωσικών δυνάμεων λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά απελευθερώθηκε λίγους μήνες αργότερα.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου τόνισε πως έχει δοθεί εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης. «Η πιο δύσκολη κατάσταση είναι στην περιοχή του Κουπιάνσκ. Στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, ο οποίος διασχίζει την πόλη, δεν μπορούμε πλέον να εγγυηθούμε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της θέρμανσης και της υδροδότησης, εξαιτίας των αδιάκοπων βομβαρδισμών», εξήγησε ο Ολέχ Σινιεχούμποφ. «Τα συνεργεία αποκατάστασης των βλαβών δέχονται αμέσως ρωσικά πυρά», συμπλήρωσε.

❗️Mandatory evacuation of all civilians announced from Kupyansk, — OVA

In addition to the Kupyansk urban community, people will be evacuated from the Kondrashevskaya, Kurilovskaya and Petropavlovskaya communities, as well as the Borovskaya territorial community of the Izyumsky… pic.twitter.com/i4OsPVKxFC

— V141NG (@inexorable_ua) October 15, 2024