Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας – BINTEO και ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης (15/10) στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα στην πόλη Κάνα, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τύρου.

Martyrs and injuries reported following a series of Israeli airstrikes that targeted Qana, South Lebanon. pic.twitter.com/rdlPN3AtIX

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή και τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομείο στην Τύρο.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί τον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Από την 8η Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο ανέρχεται σε 2.350 και των τραυματιών σε 10.906, σύμφωνα με απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

This is Qana- Lebanon. Where Jesus performed one of his first miracles turning water into wine.

A massacre was just committed here by a series of raids. Countless dead, countless injured.

From wine, now the soil is irrigated by blood of martyrs and victims of the war machine pic.twitter.com/IP7nQTpLWM

