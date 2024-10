Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ανακάλυψε υπόγειο κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ

Ισραηλινοί στρατιώτες ανακάλυψαν ένα υπόγειο συγκρότημα της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κοινότητα του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Το υπόγειο συγκρότημα φέρεται να λειτουργούσε ως κέντρο διοίκησης μαχητών της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, στο οποίο φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του συγκροτήματος, όπου διακρίνονται υπνοδωμάτια, κουζίνα και εγκαταστάσεις υγιεινής. Στην ενημέρωση υπογραμμίζεται πως λειτουργούσε ως ορμητήριο για τις επιθέσεις που σχεδίαζε η επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Κατά την επιχείρηση, οι ισραηλινοί στρατιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με έναν μαχητή της δύναμης Ραντουάν, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο συγκρότημα και τον σκότωσαν.

EXCLUSIVE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari to see what Hezbollah stored in their underground terrorist compound: pic.twitter.com/coX5UcgsGO

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024