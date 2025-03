Ουκρανία: Ένας νεκρός στη Χερσώνα και 12 τραυματίες στην πόλη Κριβί Ριχ από ρωσικά πλήγματα

Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε την πόλη Κριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, τραυματίζοντας 12 άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 15 ετών. Η επίθεση, που σημειώθηκε την Παρασκευή, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης του Ντιπροπετρόβσκ, Σερχίι Λισάκ, ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος χτύπησε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε πολυκατοικίες και επαγγελματικά κτίρια. Σε ανάρτησή του στο Telegram, δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ζημιές, αναδεικνύοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Russian strike with ballistic missile hit the Ukrainian city of Kryvyi Rih on Friday evening.

At least 8 wounded. pic.twitter.com/2QXbzP50uc

