Ουκρανία: Δάνειο ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την G7 – Συμφωνία για τους όρους

Οι ηγέτες της G7 κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους της χορήγησης δανείου ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Το πακέτο χρηματοοικονομικής βοήθειας θα εξυπηρετηθεί και θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της G7.

A very important @G7 meeting today as we finalised a crucial financial package in support of Ukraine 🇺🇦. A sign of our commitment, unity and capacity to deliver.

