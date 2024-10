Ιράν: Σε πλήρη εξέλιξη η ισραηλινή επίθεση κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων – Αντίποινα για την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση των IDF υπογραμμίζεται ότι στόχοι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024