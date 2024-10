Ιράν: Εκρήξεις σε Τεχεράνη και Καράτζ – Πληροφορίες για ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγο την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, το Ισραήλ σχεδίαζε ανταποδοτικό χτύπημα στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

BREAKING. Three explosions reported in Tehran. The capital of Iran. Israel made the mistake that will be their undoing.

We can expect thousands of these heading towards Israel & Tel Aviv, along with the destruction of much of their vital infrastructure with Iranian hypersonics, pic.twitter.com/fA7evz4kUg

