Γάζα: Δύο παιδιά πέθαναν σε νοσοκομείο λόγω βλάβης στις γεννήτριες και από «πυρά Ισραηλινών στρατιωτών» αναφέρει η Χαμάς

Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς υποστήριξε το βράδυ της Παρασκευής (25/10) ότι δύο παιδιά πέθαναν στο τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από βλάβη στις γεννήτριες και «στοχευμένα» πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών.

«Δύο παιδιά (που νοσηλεύονταν) στην εντατική πέθαναν όταν σταμάτησαν να λειτουργούν οι γεννήτριες και ο σταθμός παροχής οξυγόνου μπήκε στο στόχαστρο» στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Τζαμπάλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή.

“Children lost their lives at KA Hospital due to an #Israeli airstrike on the oxygen station The ongoing blockade is preventing access to care 4 the wounded, further exacerbating the crisis.The destruction of #Gaza‘s health system continues amid a troubling lack of intl response” pic.twitter.com/lckdpaLlgc

— Perfidia 🔻🔺🔻 (@Lauara_It) October 25, 2024