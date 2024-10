Ιράν: Έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Τεχεράνης – Αναφορές για έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

Έκρηξη στο κέντρο της Τεχεράνης, στο Ιράν, σημειώθηκε την Παρασκευή, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι από την πυρκαγιά υπήρξε και ένας τραυματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγεται μια αποθήκη εξοπλισμού πισίνας που έχει ποσότητες χλωρίου, και δεν πρόκειται για δημόσιο κτίριο.

Ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το κτίριο ανήκει στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

