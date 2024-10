NASA: Αμερικανός αστροναύτης νοσηλεύεται έπειτα από την επιστροφή του στη Γη από τον ISS – «Σε σταθερή κατάσταση»

Ένας Αμερικανός αστροναύτης νοσηλεύεται, μετά την επιστροφή του στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν οκτώ μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αστροναύτη, ούτε τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε στο νοσοκομείο, επικαλούμενη το «ιατρικό απόρρητο».

NASA astronaut remains at hospital after returning from an extended stay in space | Click on the image to read the full story https://t.co/ecA2qewNdM

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν από τους τρεις Αμερικανούς της αποστολής Crew-8 της SpaceX. Οι Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ και Τζάνετ Επς επέστρεψαν στη Γη τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή με ένα διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, αφού πέρασαν 232 ημέρες στον ISS. Μέλος της αποστολής ήταν και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντρ Γκεμπένκιν.

NASA says one of its Crew-8 astronauts experienced a “medical issue” after returning from the 235 day mission in space. The astronaut, who has yet to be named publicly, is in stable condition and under “precautionary” observation at Ascension Sacred Heart Pensacola, a hospital on… pic.twitter.com/OgUxFP9VQC

— Jonathan Serrie (@jonathanserrie) October 25, 2024