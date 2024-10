Ουγκάντα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε βυτιοφόρο στην Καμπάλα – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την έκρηξη βυτιοφόρου μεταφοράς καυσίμων στην Καμπάλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα, όταν το βυτιοφόρο ανατράπηκε, προκαλώντας ισχυρότατη έκρηξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, «εκφράζονται φόβοι για δεκάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες».

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κιγκόουα, σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους που ενώνουν την πρωτεύουσα της Ουγκάντας με την πόλη Γκούλου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), καταγράφουν δραματικές σκηνές με πλήθος ανθρώπων να τρέχουν προς το σημείο της ανατροπής.

The Police fire brigade has contained the fire that had gutted a fuel truck in Kigogwa along Bombo Road.

More details at 7 pm on #NTVAkawungeezi.#NTVNews pic.twitter.com/JocYWF9tRP

— NTV UGANDA (@ntvuganda) October 22, 2024