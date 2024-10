Χάρι – Μέγκαν: Επίθεση στο πριγκιπικό ζεύγος από δημοσιογράφο του Vanity Fair – «Είναι άψογη στα λάθη» – «Αμνός επί σφαγή» ο πρίγκιπας

Ό,τι χειρότερο μπορούσε να πει για τον Χάρι και την Μέγκαν είπε η πρώην αρχισυντάκτρια του Vanity Fair Tina Brown, σχολιάζοντας τα πάντα γύρω από την ζωή του πριγκιπικού ζεύγους από τις «αλλοπρόσαλλες επαγγελματικές κινήσεις» μέχρι τις σχέσεις με το Παλάτι, το οποίο εγκατέλειψαν.

Η άποψή της για την πρώην ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ ήταν πραγματικά η χειρότερη. Με λίγα λόγια είπε ότι η σύζυγος του Χάρι δεν κατάφερε –κατά την άποψή της- να φέρει εις πέρας το απολύτως τίποτα. Και σαν να μην έφταναν αυτά πρόσθεσε ότι η Μέγκαν έχει πολύ κακή, την «χειρότερη» κρίση.

Η Brown εμφανίστηκε στο podcast The Ankler με την Janice Min για να προωθήσει το νέο ενημερωτικό δελτίο της Brown Substack, Fresh Hell. Η δημοσιογράφος, η οποία ως γνωστόν χαρακτήρισε το Megxit ως «καταστροφή» και κατηγόρησε το ζευγάρι ότι είναι «εθισμένο στο δράμα», χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να μοιραστεί την ειλικρινή της, όπως είπε, γνώμη για τα πρώην μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

«Το πρόβλημα με τη Μέγκαν είναι ότι έχει τη χειρότερη κρίση από οποιονδήποτε άλλον σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η συγγραφέας στο podcast της Min. «Είναι αψεγάδιαστη στο να τα κάνει όλα λάθος», ξεσπάθωσε η Brown. «Όλες οι ιδέες της είναι εντελώς σκατά, δυστυχώς».

Βιογράφος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και συγγραφέας του βιβλίου The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil, περιέγραψε τον Χάρι ως «το αρνί για τη σφαγή σε αυτή την κατάσταση». «Και αυτός την ακολούθησε τυφλά σαν παιδί, πραγματικά», είπε.

Ο συγγραφέας χαρακτήρισε επίσης τον πρίγκιπα Χάρι ως «πολύ ορμητικό άνθρωπο» και αποκάλυψε πώς οι σύμβουλοι του Παλατιού «πάντα πίστευαν ότι θα έφευγε». Είπε ότι της είπαν ότι αυτό συνέβαινε επειδή «ήταν τόσο εύθραυστος, τόσο εύφλεκτος, ήταν τόσο δυστυχισμένος, ειλικρινά, από τους περιορισμούς της βασιλικής οικογένειας».

Πάντως σημείωσε ότι η έξοδος του ζευγαριού από τη βασιλική ζωή ήταν μια «καταστροφή για όλους».