Ουάσινγκτον: Τι πήγε στραβά στην χειρότερη αεροπορική τραγωδία των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ – Η αποκάλυψη για τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

Ο κόσμος των αερομεταφορών πασχίζει να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον, να σημειώθηκε η χειρότερη αεροπορική τραγωδία των τελευταίων ετών στην χώρα, με την σύγκρουση στον αέρα ενός επιβατικού αεροπλάνου και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου. Το δυστύχημα έγινε στο σημείο που θεωρείται ως “το πιο ελεγχόμενο κομμάτι του εναέριου χώρου στον κόσμο”.

Ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα του δυστυχήματος, στον Πύργο Ελέγχου ένας υπάλληλος κάλυπτε δύο θέσεις.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) που επικαλούνται οι New York Times, ο αριθμός των ελεγκτών στον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν «δεν ήταν φυσιολογικός για την ώρα της ημέρας αυτής και τον όγκο της (εναέριας) κυκλοφορίας». Σύμφωνα με την έκθεση, ο ελεγκτής που είχε αναλάβει τη διαχείριση των ελικοπτέρων στην περιοχή του αεροδρομίου το βράδυ της Τετάρτης ήταν ταυτόχρονα υπεύθυνος για την καθοδήγηση των αεροσκαφών που προσγειώνονταν και απογειώνονταν από τους διαδρόμους του αεροδρομίου. Κανονικά, οι δύο αυτές αρμοδιότητες ανατίθενται σε ξεχωριστούς ελεγκτές, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας στον πύργο ελέγχου.

