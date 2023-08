Οργή στη Βουλγαρία: 26χρονος χαράκωσε με 400 μαχαιριές τη φίλη του, ξύρισε το κεφάλι της και αφέθηκε ελεύθερος

Οργή έχει προκαλέσει στη Βουλγαρία η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ένας 26χρονος που χαράκωσε με 400 μαχαιριές τη 18χρονη πρώην σύντροφό του. Πριν από έναν μήνα, η 18χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση, καθώς εκτός από τις δεκάδες μαχαιριές, ο πρώην σύντροφός της, της έσπασε τη μύτη και της ξύρισε το κεφάλι.

Δικαστήριο της πόλης Στάρα Ζαγόρα, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, χαρακτήρισε «ελαφρά» τα τραύματα και δεν διέταξε τη σύλληψη του δράστη. Ύστερα από κύμα λαϊκής κατακραυγής, ο 26χρονος συνελήφθη. Αρνήθηκε πως διέπραξε την επίθεση και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από κράτηση 72 ωρών.

Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν σε αρκετές πόλεις της χώρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στον απόηχο της συγκεκριμένης επίθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα Σόφια, ζητώντας μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και ιδίως μεγαλύτερη προστασία των γυναικών, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Ούτε μια γυναίκα παραπάνω».

In Bulgaria today big protests were done in different cities against violence towards women after a recent case of 18 years old girl that was abused physically by her boyfriend, cut with mockup knife and had 400 snitches on her body..Firstly the guy was set free from the police.. pic.twitter.com/dPUv97Wu38

— 𝐌.🦋 (@butterflymiyy) July 31, 2023