ΟΗΕ σε Ισραήλ: «Ορατός ο κίνδυνος εθνοκάθαρσης στη Χεβρώνα»

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Κίνδυνο ενθοκάθαρσης στη Χεβρώνα, πόλη της Δυτικής Όχθης βλέπει ο ΟΗΕ, μετά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί ο στρατός του Ισραήλ ύστερα από εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ηχηρό το μήνυμα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. «Τα σαρωτικά μέτρα που ελήφθησαν εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας, η οποία πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε ο Φόλκερ Τουρκ.

Επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός που επέβαλε το Ισραήλ στη Χεβρώνα «έχει εγκλωβίσει πολλούς Παλαιστίνιους», ο Φόλκερ Τουρκ τόνισε: «Αυτό είναι απαράδεκτο». Ζήτησε, μάλιστα, να επιτραπεί στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κάλεσε το Ισραήλ να καταβάλει αποζημιώσεις.

«Η συλλογική τιμωρία αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, υπογραμμίζοντας πως: «Οι απειλές ισραηλινών αξιωματούχων για εκκένωση και αφανισμό ολόκληρων συνοικιών εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Η εκτεταμένη «αντιτρομοκρατική», όπως την χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, που διεξάγει από την Παρασκευή (23/10) ο ισραηλινός στρατός συνιστά αντίποινα για την ένοπλη δολοφονία δυο ισραηλινών στρατιωτών, ηλικίας 20 και 23 ετών, κοντά στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ο στρατός του Ισραήλ εισήλθε στη συνοικία όπου κατοικούσαν οι δράστες της επίθεσης, διατάσσοντας τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους.

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη. Υπενθυμίζουμε ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε σήμερα η δημοτική αρχή της πόλης.