ΟΗΕ: Προηγείται η Γκρίνσπαν, αλλά χωρίς συναίνεση η πέμπτη ψηφοφορία για τη διαδοχή Γκουτέρες

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Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην πέμπτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, υπό την ελληνική προεδρία.

Ωστόσο, η υποχώρηση των θετικών ψήφων και η σημαντική αύξηση των αρνητικών δείχνουν ότι η υποψηφιότητά της εξακολουθεί να απέχει από μια ευρύτερη συναίνεση μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε εννέα θετικές, έξι αρνητικές και καμία ουδέτερη ψήφο. Στην προηγούμενη ψηφοφορία, στις 29 Σεπτεμβρίου, είχε λάβει δέκα θετικές, τρεις αρνητικές και δύο ουδέτερες ψήφους.

Παρά την παραμονή της στην κορυφή, η μεταβολή των συσχετισμών είναι αξιοσημείωτη, καθώς οι αρνητικές ψήφοι υπερδιπλασιάστηκαν.

Ο Γκρόσι στη δεύτερη θέση – Υποχωρεί η Ροντρίγκες-Μπιρκέτ

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, από την Αργεντινή, με έξι θετικές, επτά αρνητικές και δύο ουδέτερες ψήφους.

Ο Γκρόσι είχε συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους στην τέταρτη ψηφοφορία, γεγονός που καταγράφει υποχώρηση της υποστήριξής του στον νέο γύρο.

Σημαντική πτώση σημείωσε και η υποψηφιότητα της Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπιρκέτ από τη Γουιάνα. Συγκέντρωσε πέντε θετικές, εννέα αρνητικές και μία ουδέτερη ψήφο, έναντι οκτώ θετικών και έξι αρνητικών στην προηγούμενη διαδικασία.

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, έλαβε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, ενώ ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα συγκέντρωσε τρεις θετικές και δώδεκα αρνητικές.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα από τον Ισημερινό έλαβε τρεις θετικές, εννέα αρνητικές και τρεις ουδέτερες ψήφους. Η Ιβόν Α-Μπάκι, επίσης από τον Ισημερινό, δεν έλαβε καμία θετική ψήφο, συγκεντρώνοντας 14 αρνητικές και μία ουδέτερη.

Υπό την ελληνική προεδρία η διαδικασία

Η πέμπτη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο. Πρόεδρος του Συμβουλίου ασκεί η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά.

Η Ελληνίδα διπλωμάτης επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναφέροντας ότι «ο πέμπτος γύρος των άτυπων ψηφοφοριών πραγματοποιήθηκε». Όπως προβλέπει η διαδικασία, κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματά του μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της χώρας που υπέβαλε την υποψηφιότητά του.

Τα αποτελέσματα των άτυπων ψηφοφοριών δεν δημοσιοποιούνται επισήμως από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ωστόσο, όπως και στους προηγούμενους γύρους, τα αποτελέσματα διέρρευσαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα

Η πέμπτη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στους προηγούμενους γύρους, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των πέντε μόνιμων και των δέκα εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κάθε μέλος καλείται να δηλώσει για κάθε υποψήφιο μία από τρεις επιλογές: «ενθάρρυνση», «αποθάρρυνση» ή «χωρίς γνώμη».

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο να περάσει η διαδικασία, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, σε ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί εάν κάποιος υποψήφιος αντιμετωπίζει την αντίθεση ενός ή περισσότερων από τα πέντε μόνιμα μέλη: ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς για να προχωρήσει η σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τη Γενική Συνέλευση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και, ταυτόχρονα, να μην ασκηθεί βέτο από κανένα μόνιμο μέλος.

Η απουσία συναίνεσης και οι μεταβολές στις θετικές και αρνητικές ψήφους των βασικών υποψηφίων αφήνουν, έτσι, ανοιχτή τη μάχη για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες.

Πώς επιλέγεται ο νέος Γενικός Γραμματέας

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι άτυπες ψηφοφορίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι να καταγράψουν τους συσχετισμούς στο Συμβούλιο και να διερευνήσουν κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση γύρω από έναν υποψήφιο.

Η φετινή διαδικασία εξελίσσεται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με εκείνη του 2016, όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε υιοθετήσει ήδη στις 6 Οκτωβρίου την απόφαση 2311, με την οποία πρότεινε τον Αντόνιο Γκουτέρες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα.