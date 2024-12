Οι ξένοι ηγέτες για τον θάνατο του Τζίμι Κάρτερ

Τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, σε ηλικία 100 ετών το βράδυ της Κυριακής (29/12) εκφράζουν αρχηγοί κρατών απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του αμερικανού πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, αφού μια ζωή «υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων» και «έδωσε ακούραστα αγώνα για την ειρήνη».

«Η Γαλλία συγκινημένη σκέφτεται την οικογένειά του και τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος στα αγγλικά και στα γαλλικά μέσω X.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ ελ Σίσι εξήρε τον «σημαντικό ρόλο» για την ειρήνη ανάμεσα στη χώρα του και το Ισραήλ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, αρχιτέκτονα των συμφωνιών του Καμπ Ντέιβιντ (1978), πρελούδιου της πρώτης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικό κράτος, ο οποίος πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών.

«Ο σημαντικός ρόλος του στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ θα παραμείνει χαραγμένος στα χρονικά της ιστορίας», ενώ το «ανθρωπιστικό του έργο» ενσαρκώνει τις «αρχές της αγάπης, της ειρήνης και της αδελφοσύνης», ανέφερε ο αρχηγός του αιγυπτιακού κράτους μέσω X.

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο εξήρε τον ρόλο του αμερικανού πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, στην παράδοση στη χώρα του του ελέγχου της διώρυγας, που πρόσφατα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να ανακτήσει.

Απευθύνοντας συλλυπητήρια στην «οικογένειά του, στον λαό και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ», ο κ. Μουλίνο σημείωσε μέσω X ότι «το πέρασμά του από τον Λευκό Οίκο σημαδεύτηκε από περίπλοκες στιγμές, κρίσιμες για τον Παναμά καθώς διαπραγματεύτηκε τις συμφωνίες Τορίχος-Κάρτερ το 1977,μ με τις οποίες έγιναν πραγματικότητα η μεταφορά (του ελέγχου) της διώρυγας σε παναμαϊκά χέρια και η πλήρης εθνική κυριαρχία της χώρας μας».

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ διαβεβαίωσε πως οι Κουβανοί θυμούνται με «ευγνωμοσύνη» τον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ λόγω των προσπαθειών που κατέβαλε προκειμένου να υπάρξει «βελτίωση των σχέσεων» ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Ο λαός μας θυμάται με ευγνωμοσύνη τις προσπάθειές του υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων, τις επισκέψεις του στην Κούβα και τη δήλωσή του υπέρ της απελευθέρωσης των πέντε» κουβανών πρακτόρων που είχαν συλληφθεί το 1998 και καταδικαστεί για κατασκοπεία στις ΗΠΑ, εξήγησε ο κ. Ντίας-Κανέλ, πρώτος γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του κομμουνιστικού κόμματος, μέσω X.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέτισε φόρο τιμής στη «δέσμευση υπέρ της ειρήνης» του αμερικανού πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, «όλη του τη ζωή», και την προσφορά «δεκαετιών υπηρεσίας σε άλλους».

«Παρακινούμενος από την πίστη και τις βαθιές αξίες του, ο (πρώην) πρόεδρος Κάρτερ επανακαθόρισε την περίοδο μετά την προεδρία χάρη στην αξιοσημείωτη δέσμευσή του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του και στο εξωτερικό», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός των Εργατικών, ενώ από την πλευρά του ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ υπογράμμισε πως ο εκλιπών «αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα «εγκάρδια συλλυπητήρια» κι απέτισε φόρο τιμής στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, που πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, για τη υποστήριξη του αγώνα της χώρας του για «ελευθερία», με φόντο τον πόλεμο με τη Ρωσία, που οδεύει να κλείσει τρία χρόνια τον Φεβρουάριο.

«Η καρδιά του βρισκόταν σθεναρά στο πλευρό μας στον συνεχιζόμενο αγώνα μας για ελευθερία» και «εκτιμάμε βαθιά την ακλόνητη δέσμευσή του στη χριστιανική πίστη και στις δημοκρατικές αξίες, όπως και την αταλάντευτη υποστήριξή του στην Ουκρανία έναντι της αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

We express our heartfelt condolences to the American people and to the family of former U.S. President Jimmy Carter on his passing. He was a leader who served during a time when Ukraine was not yet independent, yet his heart stood firmly with us in our ongoing fight for freedom.…

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απέτισε φόρο τιμής στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, χαρακτηρίζοντας τον άνθρωπο «της ειρήνης και του διαλόγου» κι εκφράζοντας «τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του».

«Ο πρώην πρόεδρος Κάρτερ ήταν άνθρωπος με αποδεδειγμένη δέσμευση στην ειρήνη και τον διάλογο. Η συμβολή του σε παγκόσμια πολιτικά ζητήματα και η αφοσίωσή του στην ειρήνη αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο», ανέφερε ο κ. Μαδούρο.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απέτισε φόρο τιμής στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος πέθανε χθες Κυριακή στο σπίτι του σε ηλικία 100 ετών, τονίζοντας πως «υπηρέτησε άλλους στην πατρίδα του και στον κόσμο ολόκληρο όλη του ζωή».

«Η κληρονομιά του Τζίμι Κάρτερ είναι αυτή της συμπόνιας, της ευγένειας, της ενσυναίσθησης και της σκληρής δουλειάς. Υπηρέτησε άλλους στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο όλη του τη ζωή — και λάτρευε να το κάνει. Ήταν πάντα γενναιόδωρος στις συμβουλές του σ’ εμένα», σημείωσε ο κ. Τριντό μέσω X.

Jimmy Carter’s legacy is one of compassion, kindness, empathy, and hard work. He served others both at home and around the world his entire life — and he loved doing it. He was always thoughtful and generous with his advice to me.

My deepest condolences to the Carter family,…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 29, 2024