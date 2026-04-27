Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μέσα από μια παγκόσμια ευρηματική διαφημιστική καμπάνια

Οι Rolling Stones φαίνεται πως αποκάλυψαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ μέσα από μια ευρηματική διαφημιστική καμπάνια σε όλο τον κόσμο.

Ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ είχε προαναγγείλει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι νέο υλικό βρισκόταν καθ’ οδόν, δηλώνοντας πως οι θαυμαστές θα αποκτούσαν νέο άλμπουμ μέσα στο 2026.

Στις αρχές Απριλίου, στο Λονδίνο εμφανίστηκαν μυστηριώδεις αφίσες με το όνομα The Cockroaches και έναν κωδικό QR. Το συγκεκριμένο ψευδώνυμο έχει χρησιμοποιήσει το συγκρότημα στο παρελθόν για μυστικές εμφανίσεις, προκαλώντας αμέσως εικασίες στους φαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Rolling Stones (@therollingstones)

Τώρα, μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Instagram, οι Stones δημοσίευσαν εικόνες με διαφημιστικές πινακίδες σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ και το Παρίσι.

Οι πινακίδες φέρουν το χαρακτηριστικό λογότυπο του συγκροτήματος και την ίδια φράση σε διαφορετικές γλώσσες, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο νέος δίσκος θα τιτλοφορείται «Foreign Tongues».

Έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από την κυκλοφορία του «Hackney Diamonds», που πολλοί κριτικοί χαρακτήρισαν ως την καλύτερη δουλειά του συγκροτήματος εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Rolling Stones εργάζονταν ήδη από το περασμένο καλοκαίρι σε νέο υλικό στα Metropolis Studios, στο δυτικό Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ