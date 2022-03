Οι Ουκρανοί κατέρριψαν ρωσικό μαχητικό και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Χάρκοβο

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ρωσικό μαχητικό και ένα μη επανδρωμένο ρωσικό αεροσκάφος στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσε η ουκρανική αεροπορική διοίκηση Vostok με ανάρτηση της στο Facebook, όπως μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Στην περιοχή του Χαρκόβου η κατάσταση είναι παραδοσιακά θερμή. Το πρωί οι κατακτητές, από τα πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας, έχασαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ στις δυόμιση το μεσημέρι, μετά το μεσημεριανό γεύμα, ένας πύραυλος της Πολεμικής Αεροπορίας κατέστρεψε ακόμη ένα εχθρικό αεροσκάφος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

After a while with no shootdowns, the Ukrainian side claims to have taken down a Russian Su-35 jet fighter on March 24th near #Izyum.

We cannot verify the precise type, but the single pilot survived and footage is previously unseen so this claim is credible.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/WVNxmqLzxT

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 28, 2022