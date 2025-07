Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 500 εκατ. δολαρίων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (30/6) ότι ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ συστημάτων κατεύθυνσης 3.845 βομβών, συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων και πλέον, μερικές ημέρες μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές βελτιώνοντας την ικανότητά του να υπερασπίζεται τα σύνορά του, τις ζωτικής σημασίας υποδομές του και τα πληθυσμιακά κέντρα του», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για (να προασπίσουν) την ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα να βοηθηθεί το Ισραήλ να αναπτύξει και να διατηρήσει ισχυρές και ετοιμοπόλεμες αμυντικές δυνατότητες», αναφέρεται ακόμη στο έγγραφο.

The US has approved a $510m arms sale to Israel, with the deal including thousands of bomb guidance kits, the Pentagon announced.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση –ανάδοχος της σύμβασης είναι η Boeing– και διαβίβασε ειδοποίηση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για μεγάλες πωλήσεις στρατιωτικού υλικού.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εύρους άνευ προηγουμένου στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως σκοπός ήταν να εμποδιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις, πολιτικές υποδομές και κατοικημένες περιοχές μπήκαν στο στόχαστρο της εκστρατείας αυτής, κατά τη διάρκεια της σκοτώθηκαν ανώτατοι αξιωματικοί και κορυφαίοι πυρηνικοί επιστήμονες του Ιράν. Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, στον πόλεμο των 12 ημερών έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 935 άνθρωποι, ανάμεσά τους «132 γυναίκες και 38 παιδιά», σύμφωνα με εκπρόσωπο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας που επικαλέστηκε χθες το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εκτοξεύοντας ομοβροντίες πυραύλων και drones που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι στην ισραηλινή επικράτεια, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

US Approves $510 Million Arms Deal for Israel

The deal is for more than 7,000 JDAM kits, which turn bombs into precision-guided weapons

by Dave DeCamp @DecampDave #Israel #Gaza https://t.co/BOu7lDg9rW

— Antiwar.com (@Antiwarcom) June 30, 2025