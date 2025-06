Έλον Μασκ: Νέα επίθεση σε Τραμπ για το επίμαχο νομοσχέδιο – «Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα»

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ άσκησε εκ νέου κριτική του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την τελευταία εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου και υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος.

Με τρεις αναρτήσεις του σε μία ώρα στο Χ, ο επικεφαλής της Tesla κατήγγειλε τις «παράλογες δαπάνες» του νομοσχεδίου, ιδίως το μέτρο που αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους κατά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι προφανές … ότι ζούμε σε μια μονοκομματική χώρα – το Κόμμα PORKY PIG!!! Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τους ανθρώπους», έγραψε αρχικά ο Μασκ κάνοντας και μία αντιπαραβολή με την ταινία του χαρακτήρα των Looney Tunes του 1938.

«Πώς μπορείτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Freedom Caucus αν ψηφίζετε ένα νομοσχέδιο για τη ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ με τη μεγαλύτερη αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους στην ιστορία;», προσέθεσε.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025