ΗΠΑ – Κολοράντο: Υπέκυψε 82χρονη που τραυματίστηκε από ρίψη μολότοφ σε συγκέντρωση για τους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα

Ένα από τα θύματα της επίθεσης με ρίψη κοκτέιλ Μολότοφ εναντίον διαδήλωσης η οποία σκοπό είχε να εκφραστεί υποστήριξη στους ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, που έγινε πριν από σχεδόν έναν μήνα στην πολιτεία Κολοράντο των ΗΠΑ (δυτικά), υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα (30/6), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Κάρεν Ντάιαμοντ, 82 ετών, η οποία συμμετείχε στη συγκέντρωση της 1ης Ιουνίου, στην πόλη Μπόλντερ, υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εισαγγελίας.

«Αυτή η φρικτή επίθεση στοίχισε τη ζωή σε αθώα γυναίκα, που αγαπούσαν οι οικογένεια και οι φίλοι της», τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός Μάικλ Ντόερτι, κατά την ανακοίνωση, υποσχόμενος ότι η υπηρεσία του θα «δώσει μάχη προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα».

We’re heartbroken to learn that Karen Diamond, Z’’L, succumbed to the injuries inflicted earlier this month during the antisemitic terrorist attack in Boulder, CO.

May her memory forever be a blessing. pic.twitter.com/mJxfb05g3B

— UJA-Federation of New York (@UJAfedNY) June 30, 2025