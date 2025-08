Ο Τραμπ επαινεί τη Σίντνεϊ Σουΐνι και τη διαφήμισή της: «Αν είναι Ρεπουμπλικανή, τότε είναι φανταστική»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουΐνι και τη διαφημιστική καμπάνια της με την American Eagle, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η σταρ του «White Lotus» και του «Euphoria» είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή.

«Θα εκπλαγείτε από το πόσοι είναι Ρεπουμπλικανοί», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή σε δημοσιογράφους στην Πενσιλβάνια, όταν πληροφορήθηκε ότι η Σουΐνι είναι εγγεγραμμένη στο κόμμα του.

«Αυτό δεν το ήξερα, αλλά χαίρομαι που μου το είπατε. Αν η Σίντνεϊ Σουΐνι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, τότε νομίζω πως η διαφήμισή της είναι φανταστική», πρόσθεσε αργότερα, κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο από το Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ.

🚨 LMAO! President Trump’s reaction to Sydney Sweeney being a registered Republican is GOLDEN “Oh, now I love her ad…If she is a registered Republican, I think her ad is fantastic.” 🤣🔥 pic.twitter.com/dX7bvfVqg8 — Nick Sortor (@nicksortor) August 4, 2025



Η διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, που παίζει με τη φράση «great jeans» (υπέροχα τζιν) -ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «genes» (γονίδια)- έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι τη χαρακτήρισαν ρατσιστική και ότι προωθεί «ναζιστική προπαγάνδα».

Στο σχετικό βίντεο, η Σουΐνι αναφέρει: «Τα γονίδια κληροδοτούνται από τους γονείς στους απογόνους, συχνά καθορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το χρώμα μαλλιών, η προσωπικότητα και ακόμη και το χρώμα των ματιών. Τα τζιν μου είναι μπλε».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χλεύασε τους επικριτές της διαφήμισης και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για την αντίδρασή τους.

«Ένα όμορφο κορίτσι κάνει μια διαφήμιση για τζιν και δεν μπορούν να μην φρικάρουν. Αυτό λέει πολύ περισσότερα για εκείνους, παρά για εμάς. Καμία αμφιβολία», είπε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, χαρακτήρισε την κατακραυγή «παράδειγμα της cancel culture που έχει ξεφύγει».

Sydney Sweeney’s American Eagle campaign is receiving criticism for a “jeans/genes” pun that some say echoes eugenics and white supremacy rhetoric. Right-wing voices are celebrating the ad as a pushback against “wokeness.” pic.twitter.com/Q6LkOoAqbi — Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2025



Η American Eagle υπερασπίστηκε την καμπάνια με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Το “Sydney Sweeney Has Great Jeans” ήταν και είναι πάντα για τα τζιν της. Τα δικά της τζιν. Τη δική της ιστορία».

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα εκλογικά μητρώα που επικαλέστηκε ο Guardian, η 27χρονη ηθοποιός είχε εγγραφεί ως Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος στη Φλόριντα στις 14 Ιουνίου 2024, λίγο μετά την αγορά κατοικίας στα Florida Keys.

Δύο χρόνια νωρίτερα, είχε δεχτεί κριτική όταν φωτογραφήθηκε σε οικογενειακή γιορτή, όπου κάποιοι καλεσμένοι φορούσαν καπέλα που θύμιζαν το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again».

Actress Sydney Sweeney is being attacked online after her brother posted pictures of their family members wearing Make America Great Again, Pro-MAGA hats. To the ultra-woke, there is no greater sin than openly supporting President Donald Trump. https://t.co/8opXDxtyb2 pic.twitter.com/vj7yJcxfru — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 28, 2022



Η Σουΐνι είχε τότε απαντήσει μέσω social media: «Μια αθώα γιορτή… μετατράπηκε σε ένα παράλογο πολιτικό σχόλιο, κάτι που δεν ήταν η πρόθεσή μας».

You guys this is wild. An innocent celebration for my moms milestone 60th birthday has turned into an absurd political statement, which was not the intention. Please stop making assumptions. Much love to everyone ♥️ and Happy Birthday Mom! — Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) August 27, 2022



Με πληροφορίες από: The Hill, Guardian, Associated Press