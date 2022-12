Ο πάπας Φραγκίσκος γιορτάζει τα Χριστούγεννα με την σκέψη του την Ουκρανία

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη για να δουν τον πάπα Φραγκίσκο να στέλνει το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, μεγάλη θέση στο οποίο αναμένεται να έχει η εμπόλεμη Ουκρανία.

Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας θα απευθυνθεί στους πιστούς από τον εξώστη της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, απ’ όπου παραδοσιακά αναφέρεται στις συγκρούσεις που μαίνονται στον κόσμο, πριν δώσει την ευλογία «Urbi et Orbi» («στην πόλη και στον κόσμο»).

Στη διάρκεια αυτής της ομιλίας, που θα μεταδοθεί απ’ ευθείας σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ο πάπας αναμένεται να επιμείνει στη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς τα φετινά είναι τα πρώτα Χριστούγεννα μετά την εισβολή της Μόσχας στη χώρα το Φεβρουάριο.

Μολονότι ο ιησουίτης Αργεντινός πάπας απευθύνει διαρκώς εκκλήσεις υπέρ της ειρήνης, έχει επίσης επιχειρήσει να διατηρήσει έναν ευαίσθητο διάλογο με τη Μόσχα, κάτι που του κόστισε μερικές επικρίσεις επειδή δεν έχει πάρει πιο ξεκάθαρα θέση εναντίον της πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Tonight, God draws near to you because you are important to him. From the manger, as food for your life, He tells you: “If you feel consumed by events, if you are devoured by a sense of guilt and inadequacy, if you hunger for justice, I am with you. #Christmas

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, περίπου 7.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Βατικανό, παρακολούθησαν την παραδοσιακή λειτουργία της νύχτας των Χριστουγέννων στην οποία χοροστάτησε ο πάπας στη βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Ο 86χρονος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εξακολουθεί να υποφέρει από πόνους στο γόνατο, προσευχήθηκε για τα «παιδιά που κατασπαράσσονται από τους πολέμους, τη φτώχεια και την αδικία».

Απέναντι στον «καταναλωτισμό», ο ποντίφικας κάλεσε τους ανθρώπους «να εγκαταλείψουν τη ζέστη της κοσμικής ζωής» και «να ξαναβρούν το νόημα των Χριστουγέννων», καλώντας για μια Εκκλησία φιλάνθρωπη στην υπηρεσία των φτωχών.

«Μας εμπνέει πολύ το να βρισκόμαστε εδώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε ευτυχείς και συγκινημένοι που βλέπουμε τον πάπα, έστω κι αν είμαστε έξω, και που αισθανόμαστε αυτό το σύνδεσμο ανάμεσά μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Βικτόρια Ματσάδο, 19 χρόνων, η οποία ήρθε από το Μεξικό με την οικογένειά της.

Όπως αυτή, περίπου 4.000 άνθρωποι, που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια, παρακολούθησαν τη λειτουργία από γιγάντιες οθόνες που είχαν στηθεί έξω από τη βασιλική.

«Ο πάπας είναι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, πιστεύω πως είναι σε θέση να φέρει ένα μήνυμα ειρήνης και να προσπαθήσει να ενώσει τους λαούς και να κατευνάσει τις εντάσεις», είπε η Ζουλί, 50 ετών, επικεφαλής επιχείρησης στη Νίκαια της Γαλλίας. Ο Πολωνός καρδινάλιος Κόνραντ Κραγιέφσκι μετέβη στην Ουκρανία για να περάσει τα Χριστούγεννα στο πλευρό πληθυσμών που πλήττονται από τον πόλεμο.

On the night of Christmas, #PopeFrancis reminded the world of God's closeness to humanity in His Son Jesus.

“If you feel consumed by events, if you are devoured by a sense of guilt and inadequacy, if you hunger for justice, I, your God, am with you.”https://t.co/8HnT7EHCTH pic.twitter.com/blqNkEjAXF

