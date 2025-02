Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ απορρίπτει το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας, Μπαντρ Αμπντελάτι, επανέλαβε πως το Κάιρο απορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμπντελάτι υπογράμμισε την ανάγκη για επιτάχυνση της ανοικοδόμησης της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους να παραμένουν στα πάτρια εδάφη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

#Israeli occupation #forces fully withdrew from the #Netzarim Corridor, a militarized zone dividing the northern and southern #Gaza Strip, on Sunday as part of a ceasefire agreement mediated by #Qatar, #Egypt, and the #UnitedStates. The withdrawal allowed hundreds of thousands of… pic.twitter.com/1B6Iri34JS

— Doha News (@dohanews) February 10, 2025