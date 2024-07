Ντόναλντ Τραμπ: Πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο συνωμοσίας με στόχο την δολοφονία του – Τι αναφέρει το CNN

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έλαβαν τις προηγούμενες εβδομάδες πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο συνωμοσίας με στόχο τη δολοφονία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει σήμερα το δίκτυο CNN επικαλούμενο καλά πληροφορημένους αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

Στο ρεπορτάζ του CNN υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο 20χρονος δράστης της επίθεσης στην προεκλογική ομιλία του Τραμπ στην Πενσιλβάνια συνδεόταν με το εν λόγω σχέδιο συνωμοσίας.

Exclusive: Secret Service had ramped up security after receiving intel on an Iranian plot to assassinate Trump; no known connection to Saturday shooting https://t.co/CD4NInoz3P

— CNN International (@cnni) July 16, 2024