Τζο Μπάιντεν: «Θα είμαι υποψήφιος, είμαι μια χαρά» – Τι αποκάλυψε για το τηλεφώνημα με τον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας

Έτοιμος να παραμείνει στην κούρσα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά ο Τζο Μπάιντεν, καθώς σε μία εκτενή συνέντευξή που έδωσε στο NBC News και στον Λέστερ Χολτ, δήλωσε πως δεν εγκαταλείπει παρά τις επικρίσεις που δέχεται από κάποια κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών.

«Είμαι γέρος», είπε αρχικά ο Μπάιντεν στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, «αλλά είμαι μόνο τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον Τραμπ, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, η πνευματική μου οξύτητα είναι πολύ καλή. Έχω κάνει περισσότερα από ό,τι οποιοσδήποτε πρόεδρος έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό μέσα σε τρεισήμισι χρόνια. Είμαι πρόθυμος να κριθώ γι’ αυτό».

«Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι λένε: “Θεέ μου, είναι 81 ετών. Ουάου. Τι θα γίνει όταν θα είναι 83 ετών, 84 ετών;”. Είναι μια εύλογη ερώτηση», προσέθεσε.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε στη συνέντευξη ότι θα παραμείνει στη θέση του, υποστηρίζοντας πως οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών τον επέλεξαν να ηγηθεί του ψηφοδελτίου κατά τη διάρκεια της προκριματικής περιόδου.

«14 εκατομμύρια άνθρωποι με ψήφισαν για να είμαι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος. Εντάξει; Τους ακούω», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση ποιον συμβουλεύεται σε ζητήματα όπως η παραμονή στην κούρσα για τις εκλογές ήταν ξεκάθαρος και απάντησε: «Εμένα. Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε και το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην πρόεδρου και υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα εγκάρδιο».

«Του είπα πόσο ανησυχούσα και ήθελα να βεβαιωθώ και να μάθω πραγματικά πώς τα πάει», δήλωσε ακόμα ο Μπάιντεν.

Όπως είπε ο Τραμπ ακουγόταν καλά, προσθέτοντας: «Είπε ότι ήταν καλά. Και με ευχαρίστησε που του τηλεφώνησα. Του είπα ότι ήταν κυριολεκτικά στις προσευχές της Τζιλ και εμού».

Όσον αφορά τις εικασίες σχετικά με το αν η απόπειρα δολοφονίας θα επηρεασία το αποτέλεσμα των εκλογών ο Μπάιντεν δεν έκανε κάποιο σχόλιο. «Δεν ξέρω, και ούτε εσείς ξέρετε», απάντησε και άφησε να εννοηθεί ότι επικεντρώθηκε στην υγεία και την ασφάλεια του αντιπάλου του.

«Σκέφτηκα κυρίως δύο πράγματα: Πρώτον, για το ποια είναι η υγεία του και ότι είναι ασφαλής. Και δεύτερον, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα όσον αφορά το είδος της κάλυψης που θα έχουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και ο πρώην πρόεδρος και ο νέος αντιπρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε πως έκανε «λάθος» όταν είπε πως είναι καιρός ο Ντόναλντ Τραμπ να μπει στο «στόχαστρο», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δωρητές της παράταξής του στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, μερικά εικοσιτετράωρα πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του.

Ο Μπάιντεν είχε πει την 8η Ιουλίου στους δωρητές σε μια ιδιωτική συνομιλία σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, πως «ήρθε η ώρα να βάλουμε τον Τραμπ στο στόχαστρο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι ήταν «λάθος» που χρησιμοποίησε τη λέξη, αλλά απέρριψε την ευρύτερη κριτική, λέγοντας ότι πρόκειται απλώς για σχήμα λόγου και λέγοντας ότι ο Τραμπ είναι αυτός που ευθύνεται που έχει επικρατήσει η βίαιη και εμπρηστική ρητορική.

«Ήταν λάθος να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη», είπε ο Μπάιντεν.

In an exclusive interview with Lester Holt, President Biden said it was a mistake to use the word “bullseye” while discussing former President Trump, but said to “focus on what [Trump is] doing”. pic.twitter.com/TufdyiZq8v

«Εννοούσα να επικεντρωθώ σε αυτόν. Επικεντρωθείτε σε αυτά που κάνει, επικεντρωθείτε στις πολιτικές του, επικεντρωθείτε στον αριθμό των ψεμάτων που είπε στο debate. Επικεντρωθείτε… Εννοώ ότι υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα πραγμάτων που κοιτάξτε, δεν είμαι ο τύπος που είπε ότι θέλω να γίνω δικτάτορας από την πρώτη μέρα, δεν είμαι ο τύπος που αρνήθηκε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν είμαι ο τύπος που είπε ότι δεν θα αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις: Και έτσι η εστίαση ήταν σε αυτό που λέει, και εννοώ την ιδέα», εξήγησε ακόμα.

Μετά την επίθεση ενόπλου που τραυμάτισε ελαφρά τον Τραμπ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ζητά να «ηρεμήσει» το πολιτικό κλίμα.

Ωστόσο, ερωτηθείς αν έχει κάνει «κάποια ενδοσκόπηση» μετά την απόπειρα δολοφονίας σχετικά με οποιαδήποτε ρητορική που θα μπορούσε ακούσια να υποκινήσει κάποιον στη βία, ο Μπάιντεν είπε ότι η απειλή από τον αντίπαλό του είναι πολύ έντονη για να την αγνοήσει και επιδίωξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Πώς μιλάς για την απειλή για τη δημοκρατία μας, που είναι αληθινή όταν ένας (σ.σ. πρώην) πρόεδρος λέει πράγματα όπως αυτά που λέει εκείνος; Δεν λες τίποτα, επειδή αυτό μπορεί να υποκινήσει κάποιον;», διερωτήθηκε ο Μπάιντεν.

Exclusive: President Biden sits down with @LesterHoltNBC for his first interview since the assassination attempt on former President Trump. Biden discusses the polarization of America, the need to tone down inflammatory rhetoric, and his determination to stay in the race. pic.twitter.com/IaOU9nKmMr

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) July 15, 2024