Ντόναλντ Τραμπ: Παρακολουθεί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων – Η εντυπωσιακή άφιξή του και ο στρατιωτικός χαιρετισμός

Με φόντο τη λάμψη του ποδοσφαίρου αλλά και την παρουσία ισχυρών πολιτικών και θεσμικών παραγόντων, διεξάγεται αυτή την ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ανάμεσα στην Τσέλσι και την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο γήπεδο έχουν δώσει το «παρών» κορυφαία πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής αλλά και της FIFA, προσδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην διοργάνωση.

Την παράσταση έκλεψε η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσγειώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στον χώρο του σταδίου με το προεδρικό ελικόπτερο, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα.

Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, σε μια σύντομη τελετή που προηγήθηκε της σπουδαίας αναμέτρησης, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τον Τραμπ να κάνει στρατιωτικό χαιρετισμό, στεκόμενος δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

The President of the United States, @realdonaldtrump, is at @MetLifeStadium for the #FIFACWC Final.

