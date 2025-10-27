Ντόναλντ Τραμπ: Ο γιος του, Έρικ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία στο μέλλον, όταν ο πατέρας του αποχωρήσει από το αξίωμα το 2029.

ΗΠΑ-Κίνα: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία-πλαίσιο για σπάνιες γαίες, σόγια και δασμούς ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι

Ο Έρικ Τραμπ μίλησε στο δίκτυο προωθώντας το νέο του βιβλίο με τίτλο Under Siege.

Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία, απάντησε: «Ποτέ δεν ξέρεις».

«Μην πεις ποτέ, ποτέ, ποτέ όχι σε τίποτα», πρόσθεσε. «Αν μου λέγατε πριν πέντε χρόνια ότι θα γινόμουν συγγραφέας best-seller, θα σας γελούσα. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η ζωή».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αν το επιλέξω, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί».

