Ντόναλντ Τραμπ: Η σταρ της κάντρι μουσικής Κάρι Άντεργουντ θα τραγουδήσει στην ορκωμοσία του

Η σταρ της country μουσικής, Κάρι Άντεργουντ, θα τραγουδήσει στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20/01.

Η τραγουδίστρια, θα ερμηνεύσει το «America The Beautiful» κατά την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ABC.

«Αγαπώ τη χώρα μας και είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να τραγουδήσω και να είμαι ένα μικρό μέρος αυτού του ιστορικού γεγονότος», δήλωσε η ίδια σε σχετική της ανακοίνωση τη Δευτέρα (13/1).

Η επιτροπή που σχεδιάζει τις τελετές ορκωμοσίας του Τραμπ δημοσίευσε την ίδια μέρα ένα πρόγραμμα τετραήμερων εκδηλώσεων με επίκεντρο την τελετή ορκωμοσίας της 20ης Ιανουαρίου, στην οποία ο Μπάιντεν σχεδιάζει να παραστεί.

